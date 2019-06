Gemmingen. (pol/rl) Zu einem Feueralarm kam am späten Montagnachmittag im Ortsteil Stebbach. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort in der Rathausstraße eintrafen, brannte dort eine Hecke.

Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner in seinem Garten Unkraut abgebrannt, wobei die Flammen auf die Hecke übersprangen. Die angerückten Feuerwehren aus Gemmingen und Stebbach hatten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern.