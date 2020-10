Gemmingen. (jubu/mare) Während Renovierungsarbeiten in einem Fachwerkhaus in Gemmingen brach am Freitagmorgen ein Feuer aus. Der Brand war kurz vor zehn Uhr in der Küche des Wohnhauses in der Stettener Straße entdeckt worden, die Handwerker verständigten den Notruf. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Gemmingen und Stebbach drangen in das Gebäude vor und löschten den Brand der sich an einem Kühlschrank entwickelt hatte.

"Wir öffneten noch die Zwischendecke und kontrollierten mittels Wärmebildkamera auf Glutnester", erklärte Feuerwehrkommandant Steffen Ebert gegenüber der RNZ vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.

Update: Freitag, 30. Oktober 2020, 10.55 Uhr