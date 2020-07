Gemmingen-Stebbach. (pol/lyd) Weil er offenbar ein Auto übersah, wurde ein Radfahrer am Montagmittag zwischen Stebbach und Richen so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Mann wollte gegen 12.15 Uhr aus Richtung des Schotterwerks kommend, die Fahrbahn überqueren und übersah einen herannahenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde und anschließend zu Fall kam. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.