Eschelbronn. (pol/van) Um eine größere Summe Bargeld wurde eine 74-Jährige am Dienstagvormittag betrogen, wie die Polizei mitteilt.

Die Seniorin war zuvor von einem "falschen Polizeibeamten" telefonisch kontaktiert worden. Unter dem Vorwand, dass in der Hausbank der Frau eine nicht vertrauenswürdige Person arbeite, verwickelte er die Dame geschickt weiter in das Gespräch.

So kam es, dass die 74-Jährige am nächsten Tag eine größere Bargeldsumme abhob und sie in zwei Kuverts verteilte. Ein Kuvert legte sie - wie vom Anrufer gefordert - in einen Stoffbeutel vor ihrer Haustüre. Dieser wurde auch, ohne dass das Opfer es bemerkte, von einem Unbekannten abgeholt.

Das zweite Kuvert ließ sie bei sich zu Hause. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit der Situation völlig überfordert. Sie selbst alarmierte die Polizei und teilte mit, dass sie wohl Opfer falscher Polizeibeamter geworden sei.