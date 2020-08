Eppingen. (pol/kaf) Ein Autofahrer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Eppingen einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, rammte ein blauer Skoda Octavia gegen 0 Uhr in der Heilbronner Straße an der Ecke zur Carl-Benz-Straße eine Straßenlaterne und fuhr danach in die Böschung. Das Fahrzeug wurde dadurch stark beschädigt. Als die Polizei kam, hatten sich die Fahrzeuginsassen schon davon gemacht. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto zuvor in Sulzfeld gestohlen worden war. Außerdem waren die angebrachten Kennzeichen in Eppingen-Mühlbach geklaut worden.

Zeugen beobachteten, dass das Auto mit quietschenden Reifen gefahren wurde und der Fahrer sich nicht an die Verkehrsregeln hielt. Zeugen können sich beim Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262-60950 melden.