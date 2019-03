Eppingen. (pol/mare) Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntagmittag in Eppingen randaliert - aus Liebeskummer. Das teilt die Polizei mit,

Passanten meldeten der Polizei kurz vor 13 Uhr, dass sich zwei Männer am Kleinbrückentorplatz streiten würden. Ein Mann habe an einem geparkten Mercedes die Heckscheibe eingeschlagen. Als die erste Streife eintraf, saßen die zwei Männer in dem Mercedes mit der eingeschlagenen Scheibe.

Der Beifahrer stieg sofort aus, als die Polizei ihn dazu aufforderte. Der Fahrer benahm sich hingegen recht aggressiv und wollte offensichtlich wegfahren, obwohl er merkbar unter Alkohol stand. Deshalb griff ein Polizist über den Beifahrersitz hinweg an den Zündschlüssel, um diesen abzuziehen. Dagegen wehrte sich der Mann und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, die erst beendet wurde, als die Beamten Pfefferspray einsetzten. Der rabiate Mann wurde aus seinem Pkw gewaltsam herausgeholt, wobei er leicht verletzt wurde.

Ein neben dem Mercedes geparkter Audi wurde während der Auseinandersetzung beschädigt. Auslöser des Zustandes des 27-Jährigen war wahrscheinlich die Trennung von einer Freundin.