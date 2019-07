Eppingen. (pol/geko) Ein 53-Jähriger wurde am Donnerstagabend in der Brettener Straße festgenommen. Als ihm die Handschellen angelegt wurden, soll er versucht haben, die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen. In der Zelle soll der Mann dann randaliert haben, berichtet die Polizei.

Ein Anwohner der Scheuerkstraße hatte am Donnerstagabend die Polizei verständigt, weil ihm ein roter Kleinwagen aufgefallen war. Die Ordnungshüter stoppten und kontrollierten das Auto kurz darauf in der Brettener Straße. Der Fahrer soll betrunken gewesen sein.

Die Beamten hätten den Mann aufgefordert haben aus dem Auto auszusteigen, doch dieser habe sich geweigert, woraufhin die Polizisten ihn dazu zwangen. Weil ihm die Beamten Handschellen anlegen wollte, versuchte der 53-Jährige Kopfstöße zu verteilen.

Doch damit nicht genug: In der Zelle soll er sich schließlich die Kleidung vom Leib gerissen haben und mit dem Kopf gegen die Wand gerannt sein. Außerdem habe er die Matratze der Zelle zerstört und seine Fäkalien im Raum verteilt.