Eppingen-Adelshofen. (jubu) Dem umsichtigen Handeln von Verkehrsteilnehmern war es zu verdanken, dass bei einem Wohnhaus-Brand am Silvestermorgen im Stadtteil Adelshofen nichts Schlimmeres passierte. Ersten Informationen zufolge hatten Autofahrer gegen 10.20 Uhr in der Ortsdurchfahrt den Brand an einem Wohnhaus entdeckt und den Notruf verständigt. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Heizungsanlage im Keller des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die zu diesem Zeitpunkt einzige Bewohnerin des Hauses hatte den Brand offenbar nicht bemerkt und wurde erst bei Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie gebracht. Feuerwehrleute aus Adelshofen und Eppingen kamen mit einem großen Personalaufgebot an die Einsatzstelle in der Hilsbacher Straße. Die Ortsdurchfahrt musste deshalb längere Zeit voll gesperrt werden.