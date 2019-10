Eppingen. (pol/mare) Ein 28-jähriger Mann ist Sonntagnacht von zwei Unbekannten attackiert worden. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann war gegen 2 Uhr in der Eppinger Altstadt unterwegs. In der Bahnhofstraße kam es aus unbekannten Gründen zwischen ihm und zwei Unbekannten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der beiden den 28-Jährigen am Oberarm packte und festhielt.

Der andere schlug ihm mit der Faust heftig an den Kopf. Die Täter setzten sich danach in einen silberfarbenen VW Golf und fuhren in Richtung Friedhof weg. Beide waren mit schwarzen Jacken bekleidet und etwa 20 bis 25 Jahre alt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262/60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.