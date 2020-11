Epfenbach. (dpa/lsw) Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Epfenbach schwer verletzt worden. Der Fahrer war nahe Epfenbach unterwegs, als der mit seinem Wagen den Bordstein streifte, auf eine Wiese geriet und dort gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto wurde daraufhin auf die Straße zurückgeschleudert. Der schwer verletzte Fahrer stieg am Sonntagnachmittag selbstständig aus seinem Fahrzeug aus, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro, es wurde abgeschleppt.