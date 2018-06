Bad Rappenau. (pol/red) Von drei etwa Gleichaltrigen wurde am Donnerstagabend eine 13-Jährige in Bad Rappenau sexuell belästigt. Die Schülerin war gegen 19.30 Uhr auf dem Nachhauseweg und ging durch die Finkenstraße. Dort kamen die drei Jungen auf sie zu und sprachen sie an. Als einer sie am Ärmel fasste, stieß sie ihn weg und sagte, er solle sie in Ruhe lassen.

Daraufhin begrapschte sie dieser Junge unsittlich. Sie riss sich los und rannte nach Hause. Die Jungen sind 13 bis 15 Jahre alt, haben alle einen dunklen Teint und sprechen schlecht Deutsch. Einer ist mollig und trug zur Tatzeit ein grünes T-Shirt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Rappenau unter 07264 95900 entgegen.