Bad Rappenau. (pol/mare) Einen lediglich mit einer Unterhose bekleideten Mann, der den Rollladen an seinem Haus beschädigt und die Hauswand verdreckt habe, meldete ein Bad Rappenauer am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr der Polizei. So berichten es die Beamten.

Als sie vor Ort eintrafen, hatte der Mann bereits einen Bademantel an, den er von einer Anwohnerin erhalten hatte. Der 48-Jährige war sichtlich betrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen ersten Eindruck - er ergab einen Wert von über zwei Promille.

Da sich der Mann gegenüber der Polizei sehr aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Er konnte so seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.