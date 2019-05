Sinsheim. (pol/mün) Nach einem schweren Unfall voll gesperrt wurde die Bundesstraße B39 zwischen dem Stadtteil Eschelbach und der Abfahrt Richtung Michelfeld bei Sinsheim-Dühren. (Stand 15.30 Uhr) Polizei-Informationen zufolge hatte ein Autofahrer gegen 14.20 Uhr mehrere Autos vor ihm überholt, deren vorderstes in den Rastplatz nach links abbiegen wollte. In Höhe eines Rastplatzes kollidierte der überholende Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Noch ist unklar, wie viele Verletzte der Unfall forderte. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Der Verkehr in Richtung Angelbachtal wird über Michelfeld, in Richtung Sinsheim von Eschelbach aus über Hoffenheim umgeleitet. Wie lange die Sperrung anhält, konnte die Polizei am Nachmittag nicht abschätzen. Sie rechnet aber mit einer "längeren Zeit".

Update: 15.30 Uhr, Freitag, 24. Mai 2019