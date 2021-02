Eppingen. (rnz) Mehrere Personen wurden am Sonntag bei einem Unfall auf der Bundesstraße B293 bei Eppingen verletzt. Ein 82-Jähriger war dort um kurz vor 18 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen, als er kurz nach der Abzweigung nach Rohrbach, womöglich aufgrund von Sekundenschlaf, mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer des entgegenkommenden Ford versuchte noch in den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden im Ford sitzenden Kinder durch den auslösenden Airbag leicht verletzt, und auch der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie hoch der materielle Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Bundesstraße blieb während der Unfallaufnahme und der Bergung für mehrere Stunden voll gesperrt.