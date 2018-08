Aglasterhausen. (pol/rl) An einer Schule in der Neuen Schulstraße in Aglasterhausen haben Unbekannte am Wochenende eine Fensterscheibe eingeschlagen und Flaschen vor dem Haupteingang herum liegen lassen. Der Vorfall ereignete sich offenbar im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 15.40 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen beim Polizeiposten Aglasterhausen, unter der 06262/9177080, zu melden.