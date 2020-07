A6/Bad Rappenau. (pol/lyd) Am Mittwochabend gegen 20 Uhr prallte im Einfahrtsbereich eines Parkplatzes ein Pkw gegen einen Sattelzug. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 38-jähriger Skoda-Lenker die Ausfahrt vom Parkplatz "Bauernwald-Nord" nehmen. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug, der im Einfahrtsbereich parkte. Durch den Aufprall entstand ein Totalschaden an dem Skoda. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Zufahrt und der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Mannheim war bis circa 23 Uhr gesperrt.