Sinsheim. (jubu) Für einen kürzeren Rückstau sorgt aktuell ein Verkehrsunfall auf der A6 bei Sinsheim in Richtung Heilbronn. Nach ersten Informationen kam es gegen 9.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim Steinsfurt und Bad Rappenau zu einem Unfall mit einem Lastwagen.

Ein Sattelzuglenker verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle und schlug in die Leitplanke ein. Der Schwerlastzug drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die beiden Insassen hatten großes Glück und blieben unverletzt.

An ihrem Sattelzug sowie an der Verkehrseinrichtung entstand allerdings nicht unerheblicher Sachschaden. Aufgrund einer zunächst unklaren Lage waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Feuerwehr und THW alarmiert worden. Aktuell sind die Standspur sowie die rechte Spur in Richtung Heilbronn gesperrt.