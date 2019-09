A6/Sinsheim. (jubu) Leichte Verletzungen hat ein Lastwagenfahrer aus Tschechien bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn A6 bei Sinsheim erlitten. Der Mann war gegen drei Uhr auf dem rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd in Richtung Heilbronn unterwegs. Wie eine Polizeisprecherin auf RNZ-Nachfrage mitteilte, war der Mann hinterm Steuer in Höhe der Ausfahrt Sinsheim-Süd aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Fahrbahnteiler geprallt.

Der leichtverletzte Unfallverursacher konnte sich selbstständig befreien und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Sinsheim mit drei Fahrzeugen vor Ort. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit mehrere Tausend Euro an. Das Verkehrskommissariat Wallorf hat die Ermittlungen aufgenommen.