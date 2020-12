Bad Rappenau. (mün/jubu) Ein schwerer Verkehrsunfall, an dem mehrere Lastwagen beteiligt waren, ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Kirchardt. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren mit einem Großaufgebot am Streckenabschnitt.

Gegen 15.40 Uhr hatte der Fahrer eines Sattelzuges auf Höhe des Rastplatzes Bauernwald, zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt, das Ende eines Staus übersehen. Der Lastwagen war mit hoher Wucht auf den Sattelzug am Stauende geprallt. Der Lastwagen-Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Da die zuständigen Feuerwehrleute aus Bad Rappenau mit einem hohen Kräfteaufgebot bei einem Brandeinsatz in Siegelsbach waren, eilten die Wehren aus Sinsheim und Heilbronn zur Hilfe. Die Retter konnten den Eingeklemmten aus dem stark deformierten Wrack befreien. Danach kam der schwerverletzte Fahrer in ein Krankenhaus. Ein weiterer Lastwagen-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Autobahn Richtung Mannheim war zeitweise komplett gesperrt, auch weil ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle landete. Die Polizei ging am Mittwochabend von einem Sachschaden in Höhe von 275.000 Euro aus.

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 18.46 Uhr