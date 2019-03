A6 bei Bad Rappenau. (pol/mare) Keine Ruhe auf der A6: Auf der Autobahn bei Bad Rappenau hat es am Wochenende wieder mehrfach gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei mehrere Menschen verletzt.

Am Freitagnachmittag hatte sich zwischen Untereisesheim und Bad Rappenau in Richtung Mannheim ein Stau gebildet. Innerhalb des Stop-and-Go-Verkehrs kam es dabei zu einem Auffahrunfall. Und darauf fuhren noch weitere Autos aus. Der entstandene Sachschaden an den fünf Fahrzeugen liegt deutlich im fünfstelligen Bereich.

Am Samstagvormittag wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Autos nicht weit von dieser Unfallstelle gerufen. Drei erwachsene Autoinsassen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Wegen des Unfalls und der Rettungsfahrzeuge wurden beide Fahrstreifen gesperrt und es kam zu einem langen Stau. Der Sachschaden an den beteiligten Autos liegt deutlich über 30.000 Euro.

Am Sonntagabend fuhr ein 30-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem roten Chrysler auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim, als er von einem Unbekannten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einer verengten Kurve innerhalb eines Baustellenbereichs überholt wurde. Der Chrysler-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um den zu weit rechts fahrenden Wagen nicht zu streifen.

Dadurch geriet sein Auto an die Betongleitwand. An dem Chrysler entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter.

Von seinem Wagen ist nur bekannt, dass es sich um eine schwarze Limousine handelte. Hinweise auf dieses Auto oder den Fahrer gehen an die Verkehrspolizei, Telefon 07134/5130.