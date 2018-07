Bad Rappenau. (pol/mare) Ein Leichtverletzter, Sachschaden in Höhe von etwa 53.000 Euro und ein ausgebrannter Mercedes sind die Folgen eines Auffahrunfalles. Er hatte sich laut Polizei am Dienstag kurz nach 22 Uhr auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt ereignet.

Ein 28-jähriger Fahrer eines Wohnmobils wechselte zum Überholen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen von hinten kommenden Mercedes eines 43-Jährigen.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Mercedes-Fahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Dann stieß der Mercedes gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Opel Corsa eines 44-Jährigen.

Alle drei Unfallbeteiligten hielten mit ihren Fahrzeugen auf dem Standstreifen an. Dort geriet der Mercedes im Bereich des Motorblocks in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau war mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Der 42-jährige Beifahrer im Mercedes wurde leicht verletzt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.