B 292 bei Sinsheim. (pol/rl) Eine Verletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und 7000 Euro Sachschaden forderte ein Zusammenstoß auf der Bundesstraße B 292 am Sonntagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein 46-jähriger Daimler-Benz-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Dühren unterwegs gewesen. An der Ampel zur A 6-Abfahrt missachtete er das Rotlicht und stieß mit einem VW und einem dahinter fahrenden Wohnmobil zusammen, die beide bei grün abgebogen waren.

Eine 51 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Daimler-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.