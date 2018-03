Sinsheim. (pol/eka) Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer aus Ingelfingen bei einem Unfall auf der A 6 auf Höhe der Abfahrt Sinsheim-Süd am Freitagabend gegen 18.10 Uhr. Der 29-Jährige fuhr mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Mannheim, wechselte dann auf den mittleren und wollte kurze Zeit später wieder auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Hierbei übersah er einen Porsche, dessen 45-jähriger Fahrer noch bremste und nach links gegen die Betongleitwände schrammte, eine Kollision aber nicht mehr vermeiden konnte. Der Motorradfahrer kam nach dem Zusammenstoß zunächst ins Schlingern und 150 Meter weiter zu Fall. Dabei erlitt er mehrere Knochenbrüche, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Der Porschefahrer aus Frankfurt blieb unverletzt. An der Harley-Davidson entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Schaden am Porsche wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge.