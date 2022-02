Wilhelmsfeld. (pol/sake) Vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verursachte ein 16-jähriger Jugendlicher am frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach Aussagen von Zeugen war der 16-Jährige gegen 3.30 Uhr mit einem Smart auf der Johann-Wilhelm-Straße in Richtung Schriesheim unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Altenbacher Straße verlor er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge prallte er gegen eine dortige Grundstücksmauer. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der 16-jährige Fahrer des Smart erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Er ließ das Fahrzeug zurück und flüchtete von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit.

Der Smart war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsfeld gereinigt werden.

Der Fahrer des Smart konnte zwischenzeitlich identifiziert werden und stellte sich am Abend beim Polizeirevier Neckargemünd. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er aufgrund seines Alters noch nicht. Wie er an das Fahrzeug gelangte, wird derzeit noch ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Jugendliche zur Unfallzeit unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Drogenbesitzes sowie wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt.