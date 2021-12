Wiesloch. (pol/mün) Ein unbekannter Mann ging am Mittwochabend in Wiesloch eine 22-jährige Autofahrerin in aggressiver Weise an. Die junge Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Auto in der Bahnhofstraße unterwegs. Um sich um ihr weinendes Kleinkind im Fahrzeug zu kümmern, hielt sie kurz am Fahrbahnrand an, berichtet die Polizei.

Der etwa 60 Jahre alte Mann, der an dem Fahrzeug vorbeilaufen wollte, geriet hierdurch stark in Rage. Er beschwerte sich lauthals darüber, dass er nun keinen Platz mehr auf dem Gehweg habe und die Frau sofort weiterfahren solle, heißt es im Polizeibericht.

Nachdem sich die 22-Jährige erklärt hatte, zeigte sich der Mann noch aufgebrachter und schlug mit der Hand auf das Autodach. Hierdurch wurde jetzt auch die ebenfalls im Auto befindliche 7-jährige Tochter verängstigt und begann ebenfalls zu weinen.

Als die Autofahrerin es selbst mit der Angst zu tun bekommen hatte und aus dem Fahrzeug aussteigen wollte, drückte der Mann gegen die Fahrzeugtür und klemmte die 22-Jährige für rund 30 Sekunden zwischen Tür und Fahrzeug ein. Erst als Zeugen auf die Situation aufmerksam geworden waren und zu der um Hilfe rufenden Frau eilten, ließ der Unbekannte von der Autofahrerin ab und entfernte sich.

Der Mann soll etwa 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine auffallend große Nase, eine Mütze getragen und einen kleinen Hund bei sich gehabt.

Gegen den unbekannten Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Weitere Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.