Wiesloch. (pol/sake) Die seit Montagabend Vermisste konnte im Verlauf der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wohlbehalten bei Angehörigen aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Sie wurde zurück in das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch gebracht, teilt die Polizei in einer aktuellen Mitteilung mit.

Update: Dienstag, 16. November 2021, 09.35 Uhr

PZN-Patientin vermisst

Die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, daher bittet die Polizei um Mithilfe.

Wiesloch. (pol/sake) Seit Montagabend wird eine Frau aus dem Psychiatrischem Zentrum Nordbaden vermisst. Die Frau soll einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und das Klinikgelände verlassen haben. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen auf dem Gelände der Psychiatrie sowie in der unmittelbaren Umgebung verliefen bislang negativ. Derzeit wird mit einem Großaufgebot an Polizeikräften sowie unter Einsatz eines Rettungshubschraubers nach der Vermissten gesucht, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 oder unter der 110 zu melden.