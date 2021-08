Wiesloch. (pol/mare) Die Polizei sucht ein blaues Auto. Es hat bereits am 4. August in Wiesloch einen Unfall verursacht. Unter der Rufnummer 06222/5709-0 können sich Leute, die den Unfall beobachtet haben, melden.

Rückblick: Gegen 13.25 Uhr war ein 32-jähriger Mann an besagtem Tag auf seinem E-Bike in der Schlossstraße unterwegs. An der Kreuzung Schlossstraße/Ösingerstraße nahm ihm ein blaues Auto, das von links aus der Ösingerstraße kam, die Vorfahrt. Der E-Biker musste stark bremsen, um nicht mit dem Auto zu kollidieren. Dabei stürzte er und brach sich den Ellenbogen. Er wurde deshalb für kurze Zeit stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Kennzeichen und Marke des blauen Autos sind nicht bekannt.