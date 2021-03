Wiesloch. (pol/mare) Schneller als angenommen ist die Bergung des 40-Tonners abgeschlossen, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr auf einem Feldweg festgefahren hatte. Die Sperrung des Bahnverkehrs ist seit 11.30 Uhr aufgehoben.

Weshalb sich der Fahrer des 40-Tonnen-Sattelzuges dort verfahren hatte, ist noch unklar. Er war offenbar auf dem Weg zum Zentrallager eines Einkaufsmarktes und versuchte wegen einer Straßensperrung über diesen Feldweg, der sich auf einem Hochwasserschutzdamm befindet, dort hinzukommen. Dabei streifte er zudem noch eine Betonmauer und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Update: Dienstag, 23. März 2021, 12.18 Uhr

Wiesloch. (pol/lyd) Die erste Bergung des 40-Tonners, der sich am Dienstagmorgen, kurz nach 5 Uhr, auf einem parallel zum Adelförster Pfad, im Bankett eines Feldweges, festgefahren hatte, ist gescheitert, teilt die Polizei mit.

Der Sattelzug ist vielmehr im weichen Untergrund weiter abgerutscht. Dadurch musste der Bahnverkehr in Richtung Heidelberg und Karlsruhe gesperrt werden. Die Bergung sowie die Sperrung des Bahnverkehrs dürfte noch bis in die Nachmittagsstunden des Dienstages andauern.

Update: Dienstag, 23. März 2021, 10.53 Uhr

Wiesloch. (pol/RNZ) Ein mit 23 Tonnen Mineralwasser beladener 40-Tonnen Sattelzug, hat sich am frühen Dienstagmorgen auf einem Hochwasserschutzdamm festgefahren.

Der Lkw-Fahrer wollte die geladene Fracht zum Rewe Warenlager in der Straße In den Weinäckern bringen. Wegen einer Baustelle wollte der Fahrer in der Staatsbahnhofstraße wenden, was ihm dort aber nicht gelang.

Danach fuhr der Lkw-Fahrer in Richtung eines gesperrten Hochwasserschutzdamm, rammte zuvor noch mit dem Auflieger eine Betonmauer. Nach etwa 400 Meter Fahrt auf dem Schutzdamm ging es vor einem Grundstück nicht mehr weiter. Beim Rückwärtsfahren kam der Fahrer in der Dunkelheit auf den aufgeweichten Damm und geriet in Schräglage.

Um nicht noch weiter in Richtung Bahngleise zu kippen, gab der Fahrer sein Fahrmanöver auf. Nun muss der Sattelzug geborgen werden. Der Schienenverkehr darf nur mit reduzierter Geschwindigkeit die Stelle passieren.