Wiesloch. (pol/rl) Am Sonntag verständigte gegen 19 Uhr zunächst eine Zeugin die Polizei, weil sie zwei Jugendliche bemerkt hatte, die sich an den Fahrradständen vor dem Bahnhof an Fahrrädern zu schaffen machten. Anschließend trugen die beiden ein verschlossenes Rad weg.

Kurz danach ging beim Polizeirevier Wiesloch ein weiterer Hinweis des Werkschutzes der Firma Heidelberger Druckmaschinen ein.

Die Mitarbeiter des Werkschutzes hatten nun drei Jugendliche beobachtet, die in der Straße "Im Gutenbergring", vor dem Tor 3 des Werks, an dort abgestellten Fahrrädern herumhantierten. Nach dem Ansprechen durch den Werkschutz flüchteten die drei Personen in Richtung Bahnhof.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeistreifen die Verdächtigen nicht antreffen. Die Beamten stellten jedoch drei Mountainbikes sicher.

Die drei Tatverdächtigen sollen zwischen 10 und 15 Jahre alt sein und "südosteuropäisch" aussehen.

Einer der Jugendlichen war oberkörperfrei unterwegs, hatte vorher vermutlich ein schwarzen T-Shirt an, das sichergestellt wurde.

Der zweite Jugendliche hatte ein blaues T-Shirt an. Von dem dritten Jugendlichen liegt keine weitere Beschreibung vor.

Vorhandene Videoaufzeichnungen und das sichergestellte T-Shirt werden polizeilich ausgewertet.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 in Verbindung zu setzen.