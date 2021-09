Wiesloch. (jubu) Im Rohbau eines Mehrfamilienhauses in Wiesloch ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte waren laut ersten Informationen gegen 17.50 Uhr in den Kegelbahnweg gerufen worden.

Im Keller eines dortigen im Bau befindlichen Mehrparteienhauses war aus bislang noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Bau- und Dämmmaterial sollen im vorderen Kellerbereich brennen. Die Löscharbeiten dauern an. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt.