Wiesloch. (pol/mare) Ein 91-jähriger Mann hat am Dienstagabend Tauben in Wiesloch mit einer Schreckschuss-Pistole verjagt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich demnach jemand bei der Polizei. In der Schloßstraße habe es mehrere Schüsse gegeben. Die Beamten rückten sofort an und fanden einen 91-jährigen Mann, der mit einer Gaspistole in die Luft zielte.

Als die Polizisten ihn ansprachen, gab er ihnen die Waffe sofort. Wie sich ergab, wollte der Mann Tauben vertreiben. Die Beamten stellen die Waffe und die Patronenhülsen sicher. Gegen den 91-Jährigen wird nun ermittelt. Der Tatbestand: Verstoß gegen das Waffengesetz.

Nach dem Kenntnisstand der Polizei wurde kein Tier verletzt.