Wiesloch. (pol/mün) Seit Freitagabend wurde ein 52-jähriger Mann aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch vermisst. Es ist bislang nicht bekannt, wie es dem verwirrten und desorientieren Patienten in den Nachmittagsstunden gelungen ist, das Klinikgelände zu verlassen.

Die Fahndung sowohl auf dem Gelände der Psychiatrie als auch in der unmittelbaren Umgebung verliefen bislang negativ. Zur Unterstützung der Suche war, neben einer Vielzahl an Funkstreifenwagen, in der Nacht auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche mit einem Mantrailer-Hund führte bislang ebenso nicht zum Auffinden des 52-Jährigen. Wegen seines gesundheitlichen Allgemeinzustandes ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Am Samstagabend meldet die Polizei, dass der Vermisste dank der Hinweise von Zeugen wohlbehalten aufgefunden wurde.

Update: Samstag, 2. Oktober 2021, 18.26 Uhr