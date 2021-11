Wiesloch. (pol/sake) Seit Montagabend wird eine 34-jährige Frau aus dem Psychiatrischem Zentrum Nordbaden vermisst. Die Frau soll einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und das Klinikgelände verlassen haben. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen auf dem Gelände der Psychiatrie sowie in der unmittelbaren Umgebung verliefen bislang negativ. Derzeit wird mit einem Großaufgebot an Polizeikräften sowie unter Einsatz eines Rettungshubschraubers nach der Vermissten gesucht, heißt es in einer aktuellen Meldung der Polizei.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Sie ist etwa 1,60 Meter groß, 60 Kilogramm schwer, schwarze/lange/lockige Haare, meist offen getragen, trägt einen dunklen Parker, ein rotes T-Shirt, dunkle Jogginghose mit bunter Aufschrift und schwarze Stiefel.

Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 oder unter der 110 zu melden.