Wiesloch. (pol/sake) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 17. Dezember, im Ortsteil Baiertal wurde eine 28-jährige Citroen-Fahrerin leicht verletzt.

Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Linienbus auf der Alten Bahnhofstraße in Richtung Horrenberg unterwegs. Wegen des Gegenverkehres musste er in Höhe der Klingenbruchstraße am Fahrbahnrand hinter parkenden Autos anhalten. Als ein entgegenkommender Bus ebenfalls anhielt und ihm die Weiterfahrt ermöglichte, übersah er beim Anfahren die vor ihm stehende Citroen-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei zog sich die 28-Jährige leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.