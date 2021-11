Weinheim. (pol/make) In Weinheim ist es zu einem Unfall mit einer verletzten Person und hohem Schaden gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Pkw auf der Cavaillonstraße in Fahrtrichtung Händelstraße und wollte im Kreuzungsbereich Cavaillonstraße/ Multring in den Multring abbiegen.

Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Wagen eines 30-jährigen Fahrers, der auf der Cavaillonstraße in Richtung Leberstraße fuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Aktuell laufen vor Ort Aufräumarbeiten.

Abschleppdienste sind zur Bergung der Fahrzeuge im Einsatz. Der Verkehr ist laut Polizeiangaben auf dem Multring in Richtung Stadtmitte noch für bis etwa 19.30 gesperrt, eine örtliche Umleitung eingerichtet.