Autos parken vor einem Mehrfamilienhaus in der Mierendorffstraße. Hier wollen Passanten zwei Verdächtige beobachtet haben, die sich an Autos zu schaffen machten. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Reifen platt, die Rückspiegel abgerissen, der Ärger groß: Schon wieder haben Unbekannte in Weinheim Autos beschädigt. Laut Polizei zogen die mutmaßlichen Täter auch in der Nacht auf Sonntag durch die Straßen und richteten mindestens 26 Fahrzeuge mehr oder weniger übel zu. Betroffen waren dieses Mal vorrangig der Multring, die Gleiwitzer Straße, die Mierendorffstraße, die Elserstraße, die Klausingstraße und die Anne-Frank-Straße in der Weststadt. Es erwischte aber Autos, die in der Friedrich-Vogler-Straße und im Schlosshof abgestellt waren (Südstadt/Innenstadt).

> Was dieses Mal kaputt war: Die Unbekannten beschädigten mehrere Außenspiegel mit roher Gewalt. Zudem zerstörten sie mindestens 27 Autoreifen, teilt die Polizei mit. Die jeweils ein bis zwei kaputten Reifen pro Fahrzeug wiesen Beschädigungen auf, die augenscheinlich durch Stiche hervorgerufen worden waren. Die Ermittler vermuten, dass ein Messer zum Einsatz kam. Auch dieses Mal kommen als Tatzeit die Abend- und Nachstunden infrage: Laut Polizei wurden die Autos zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, beschädigt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Vorfällen aus.

> Welche ähnlich gelagerten Vorfälle es in der letzten Zeit gab: Zu Beginn der vergangenen Woche beschmierten Unbekannte mehrere Autos mit rosaroter Farbe. Die betroffenen Fahrzeughalter hatten ihre Autos in den Bereichen Rosenbrunnen- und Karrillonstraße (Südstadt) sowie in der Werderstraße (Innenstadt) abgestellt. Platte Reifen gab es zudem schon in der Nacht auf Samstag. Unbekannte beschädigten Fahrzeuge, die in der Karrillon- und in der Brückstraße standen (südliche Innenstadt).

> Wo es Hinweise auf etwaige Täter gibt: Passanten haben am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Mierendorffstraße Männer beobachtet. Die Zeugen gehen davon aus, dass sich die beiden gerade an Autos zu schaffen gemacht hatten. Die beiden Verdächtigen flüchteten von dem mutmaßlichen Tatort in der Weststadt in Richtung Barbarasteg, der diesen Bezirk mit der Südstadt verbindet. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt jedoch nicht vor. "Die Ermittlungen richten sich derzeit unter anderem gegen zwei tatverdächtige Personen", teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim auf RNZ-Anfrage mit.

> Was die Polizei tun kann und wie hoch der Schaden wohl ist: Alle Dienstgruppen des Polizeireviers Weinheim seien dahingehend sensibilisiert worden, "insbesondere die bekannten Tatörtlichkeiten zu dem tatrelevanten Zeitraum präventiv verstärkt zu bestreifen", so die Sprecherin weiter. Es steht also zu vermuten, dass die Beamten in den kommenden Nächten beobachten, was sich in der West- und in der Südstadt tut. Hinweise auf ein Motiv der unbekannten Täter gibt es bisher nicht: "Von Spekulationen möchten wir absehen", so die Behördensprecherin. Im Zusammenhang mit den genannten Delikten seien der Polizei insgesamt 34 beschädigte Fahrzeuge gemeldet worden, heißt es: "Hierbei wurde jedes Fahrzeug nur einmal erfasst, unabhängig vom Ausmaß der Beschädigung." Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

> Was die Autofahrer ärgert: Die Leserin Birgit Wonder hat sich am Montag auf der Facebook-Seite "RNZ-Bergstraße" geäußert. Sie schreibt: "Ich wäre sehr traurig, wenn mir so was passieren würde! Ich habe sehr lange für mein kleines Auto gearbeitet und gespart. Heißt: kein Leasing, sondern lange und geduldig gewartet, bis ich das Geld dafür zusammen hatte. Und Vollkasko, kann sich auch nicht jeder leisten. Warum können sich solche Leute nicht vorstellen, was sie da den betroffenen Menschen antun?" Dem ist nichts hinzuzufügen.

Info: Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Tathergang geben können, sich mit dem Polizeirevier in Weinheim in Verbindung zu setzen. Kontakt unter Tel.: 06201/ 1 00 30.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 20.44 Uhr