Weinheim-Schriesheim. (pol/mün) Seit Donnerstag wurden in Weinheim und Schriesheim wieder Gartenhäuschen aufgebrochen. Der oder die Täter tranken die gelagerten Getränke, zerstörten Inventar und stahlen Gartengeräte sowie Whisky. Der Schaden soll mehr als 1000 Euro betragen.

In ihrer Mitteilung geht die Polizei davon aus, dass die Einbrüche in Weinheim und Schriesheim mit ähnlichen Straftaten in Heidelberg-Handschuhsheim in Verbindung stehen könnten. Hinweise nehmen der Polizeiposten Schriesheim (Rufnummer 06203/61301) oder das Polizeirevier Weinheim (Rufnummer 06201/1003-0) entgegen.