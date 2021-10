Weinheim. (pol/make) Für große Aufregung hat am Donnerstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, ein 14-jähriger Schüler einer Realschule an der Bergstraße für Aufsehen gesorgt. Im Klassenzimmer hatte er laut Polizeiangaben gegenüber einem Mitschüler geäußert, dass er eine Pistole in seinem Rucksack habe. Über die Klassenlehrerin, der sich der Mitschüler anvertraut hatte, wurde der Schulleiter informiert.

Er alarmierte sofort die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen sich im Schulgebäude des jungen Mannes an und stellten die nicht geladene Schreckschusswaffe sicher. Gefährdet wurde niemand. Wem die Waffe gehört und wie der 14-Jährige in deren Besitz gelangen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim. Eine Bedrohungslage lag zu keinem Zeitpunkt vor. Vorsorglich wurden Mitschüler und Lehrkräfte anschließend von der Polizei und einem Seelsorgeteam betreut.