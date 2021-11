Weinheim. (pol/sake) Unbekannte warfen am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, Feuerwerkskörper auf ein 8-jähriges Mädchen und seine Eltern. Die Familie war im Bereich der Etzwiesenstraße/Schaffnereiweg im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen auf dem Gehweg unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Eine Gruppe von etwa sechs bis acht Personen warf in ihre Richtung Feuerwerkskörper, die unmittelbar zündeten. Das Mädchen wurde durch eines der umherfliegenden Teile am Auge getroffen und verletzt.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der Familie flüchtete die Gruppe in Richtung Waid. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/1003-0, zu melden.