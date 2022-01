Weinheim. (pol/lesa) Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Freitag, 5. bis 7. Januar, in den Schulkomplex an der Theodor-Heuss-Straße sowie in eine Schule in der Breslauer Straße eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, überstiegen die Täter in der Theodor-Heuss-Straße erst den Zaun des Schul- und Kindergartengeländes und schlugen dann die Scheibe zu den Büroräumlichkeiten ein. Dann schlugen sie das Fenster zum Lehrerzimmer ein, öffneten es und gelangten so ins Gebäudeinnere.

Im Lehrerzimmer sowie den Küchenräumen öffneten die Unbekannten laut Polizei gewaltsam Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist ebenso unklar wie die entstandene Schadenshöhe.

In der Schule in der Breslauer Straße kletterten die Einbrecher ebenfalls über den Zaun in den Innenhof und versuchten dort, die Scheibe zum Büro der Schulleitung einzuschlagen. Dies gelang jedoch nicht, sodass sie laut Polizei "unverrichteter Dinge wieder von dannen zogen". Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen schließt die Polizei nicht aus, ebenso wenig mit dem Einbruch in eine weitere Schule in der Breslauer Straße am frühen Freitagmorgen. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diesen sollen sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim melden.