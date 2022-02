Weinheim. (pol/sake) Nach einem Streit wegen eines Corona-Tests kam es am Samstagnachmittag in Weinheim zu einer Körperverletzung.

Gegen 16 Uhr erschien eine Frau mit ihren drei Kindern im Schnelltest-Zentrum in einem Einkaufszentrum in der Bergstraße. Aufgrund mangelnder Kapazitäten konnte jedoch kein Test mehr durchgeführt werden. Kurz darauf erschien eine männliche Person und zeigte sich in aufbrausender Weise empört über das Abweisen der Frau mit den Kindern.

Laut Polizei wurde der Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens mehrfach aufgefordert, zu gehen. Beim Verlassen der Räumlichkeiten warf er aus Zorn einen Desinfektionsspender um. Hierauf angesprochen kam es erneut zum Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte einem hinzueilenden Mitarbeiter des Testzentrums unvermittelt ins Gesicht schlug. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 bis190 cm groß

Schlank

Graue Haare

Vollbart

Bekleidet mit dunklem Mantel und blauen Jeans

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201/1003-0 zu melden.