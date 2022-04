Weinheim. (pol/rl) Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochnachmittag ein Autofahrer auf der Westtangente. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine 61-jährige Ford-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße B3 in Richtung Westtangente unterwegs. Am Übergang in die Tangente unmittelbar nach der dortigen Rechtskurve wechselte der anderer Fahrer mit seinem Fahrzeug von linken auf den rechten Geradeaus-Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Ford. Die Fahrerin musste bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stieß dabei mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Dadurch platzte der Reifen. Der andere Fahrer fuhr einfach weiter.

Der 61-Jährigen zufolge soll der andere Wagen ein schwarzer VW Touran gewesen sein. Zeugen des Unfalls, Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und den Fahrer erbittet das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0.