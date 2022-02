Weinheim-Steinklingen. (pol/rl) Einbrecher stiegen am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen den Kindergarten Löwenzahn heim. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Täter war durch das Küchenfenster in den Kindergarten eingedrungen. In einem Nebenraum brach er dann zehn Holzschließfächer auf, in denen sich persönliche Gegenstände der Kindergärtnerinnen und die Kaffeekasse befanden. Wie hoch die Beute ist, ist noch unklar. Es entstand auf jeden Fall rund 800 Euro Sachschaden.

Der Täter soll zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagfrüh, 7 Uhr, eingebrochen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-188 in Verbindung zu setzen.