Weinheim. (pol/sake) Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag, 1.1., und Montag, 3.1., die Umzäunung eines Einfamilienhauses im Ortsteil Ritschweier überwunden und die Haustür aufgehebelt.

Der Einbruch erfolgte zwischen 12 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Montag. In dem Haus in der Frühlingsstraße wurden sämtliche Räume, sowie der Keller durchsucht und die Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar, teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/10030, zu melden.