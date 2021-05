Weinheim. (pol/mare) Bei einem Bus-Unfall am frühen Montagmorgen in Weinheim ist ein Schaden von rund 7000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilt.

Ein Fahrer war um etwa 0.37 Uhr mit seinem Bus vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve in der Freiburger Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte der 51-Jährige eine Straßenlaterne, die auf einen geparkten Lastwagen stürzte.

Während der Bus an der Front beschädigt wurde, entstand an der Laterne Totalschaden. Gemeinsam mit der BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH, in deren Auftrag der Busfahrer unterwegs war, hat die Polizei die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1003-0, in Verbindung.