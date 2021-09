Weinheim. (pol/make) An der RNV-Haltestelle Bahnhof in der Bergstraße ist in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.10 Uhr Unrat in einer Kunststoff-Auffangschale einer Gully-Schachtabdeckung in Brand geraten. Die Auffangschale schmolz, das Feuer verbreitete sich laut Polizeiangaben im Schacht und griff auf die im Schacht befindlichen Kabel über. Diese wurden hierbei derart beschädigt, dass die Beleuchtungseinrichtung der Haltestelle sowie beide Ticketautomaten ausfielen.

Die Straßenbeleuchtung war hiervon nicht betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim brachte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, für die Dauer des Einsatzes aber musste der Bahnverkehr stillgelegt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ursächlich für das Feuer war laut Polizeiangaben vermutlich eine brennende Zigarette, die in den Gully geworfen wurde.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 in Verbindung zu setzen.