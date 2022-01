Weinheim. (pol/sake) Doppelt erwischte es einen 49-jährigen Autofahrer, welcher sich trotz seines betrunkenen Zustandes gleich zwei Mal hinter das Steuer setzte.

Was war passiert? Am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr war der Integrierten Rettungsleitstelle zunächst ein betrunkener Autofahrer im Bereich der Breslauer Straße in Weinheim gemeldet worden. Dieser versuchte seinen Toyota vergebens aus einer Parklücke zu manövrieren, weshalb ein Zeuge darauf aufmerksam wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem 49-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, teilt die Polizei mit.

Gegen 12.45 Uhr ging beim Polizeirevier Weinheim erneut ein Hinweis auf eine betrunkene Person am Steuer ein. Die erneut eingesetzten Beamten des Polizeirevier Weinheim staunten nicht schlecht, als sie bei der Kontrolle wiederum auf den 49-Jährigen trafen. Dieser hatte sich mit dem Zweitschlüssel seines Fahrzeuges nochmals auf den Weg gemacht. Bei der erneuten Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab Alkoholtest immer noch einen Wert von über 2 Promille.

Ihn ereilte im Nachgang das gleiche Schicksal wie bereits am Vormittag. Nur seinen Führerschein wird er so schnell nicht mehr wiedersehen.