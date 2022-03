Weinheim. (pol/rl) Am Samstagabend zwischen 17 und 20.30 Uhr wurde in einer Tiefgarage in der Institutstraße in ein Auto eingebrochen. Der Täter schlug die Scheibe des Wagens ein und entwendeten ein Notebook, ein Tablet und einen Rucksack im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf die Tat geben kann, kann sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 melden.