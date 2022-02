Weinheim. (pol/sake) Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.2., 8.45 Uhr, verschafften sich Täter Zugang zum Inneren eines geparkten Autos und machten dabei große Beute.

Das geparkte Auto stand in der Bertleinsbrücke. Die Inhaber hatten teures Werkzeug im Auto gelagert, was nun den Dieben in die Hände fiel. Geklaut wurde ein Abbruchhammer, eine Akkuflex, ein Winkelschleifer, ein Ratschenkasten, ein Fuchsschwanz und eine Bohrmaschine. Die Täter hatten die Scheibe der Beifahrerseite vermutlich mit einem Stein eingeschlagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1003-0, zu melden.