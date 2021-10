Weinheim. (pol/lyd) Ein 16-Jähriger kletterte am Sonntagmittag in Weinheim über ein Gartentor und machte sich an einem Auto zu schaffen, das auf dem Grundstück abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Birkenweg.

Der 54-jährige Autobesitzer bemerkte kurz nach 12 Uhr den jungen Mann, der offenbar sein offenstehendes Auto durchsuchte und alarmierte die Polizei. Der 16-Jährige, der bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Weinheim festgehalten wurde, machte allerdings keine Beute.

Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Das Motiv des Jugendlichen ist unklar.